Происшествия

В Донецке с самого утра идут мощные обстрелы

Под огнем оказались жилые дома на Шахтерской площади

Время чтения: 43 Секунд

Сегодня утром, 20 июня, в оккупированном украинском Донецке наряды падают в районе Шахтерской площади и возле ТЦ «Донецк Сити». Под огнем оказались Киевский и Ворошиловский районы города. Об этом сообщают местные жители в соцсети, передает УРА-Информ.

Под огнем, как утверждают очевидцы, оказались жилые дома на Шахтерской площади.

«Киевский район — еще несколько прилетов в районе Донецкметрологии»

«Киевский район — сообщают, что сыпятся осколки по ул. Челюскинцев, напротив Донецк-Сити»

«Киевский район, снова ложится в районе котельной и террикона. Обстрел продолжается»

«Сообщалось о минимум трех прилетах в районе Шахтерской площади, в районе Сити за терриконом»

«Обстрел Киевского района Донецка продолжается. Прилеты каждые 2 минуты»

«Летят осколки по окнам по ул. Артема в районе Донецкметрологии»

«Киевский район, район ДонУГИ — серия + со свистом. Ориентировочно — снова падает в районе водоканала», – отмечают дончане в Сети.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбили атаку российских оккупантов в районе поселка Тошковка.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Пушилин постарался оправдаться: заявил, что «армия ДНР» «борется» с обстрелами Донецка

Пушилин заявил, что прошлой ночью была задействована и авиация

ВСУ готовятся освобождать новые земли Украины: источник ОП раскрыл, где будет нанесен удар по ВС РФ

Как известно, Вооруженные силы Украинского государства противостоят оккупантам уже больше 4-х месяцев. Потому постоянно возникает необходимость отбивать территории, где засели ВС РФ. К счастью, немало земель уже было освобождено и, более того, в скором времени нас ждет еще одна спецоперация.

Мэр Мариуполя рассказал, сколько местных жителей погибло во время вторжения РФ

Цифры просто поражают.

Гиркин прокомментировал потерю еще одного корабля РФ: он был уникален

Российский военный рассказал об очередной потере Черноморского флота РФ.

Украинский генерал рассказал, когда в стране закончатся активные боевые действия: подробности

По словам экс-командующего обороной Николаева генерал-лейтенанта Дмитрия Марченко, противостояние и активный конфликт в Украине могут завершиться к концу лета, если украинская армия получит все необходимое вооружение от западных союзников.

ВСУ нанесли удар по еще одному российскому кораблю

На этот раз был поражен буксир Василий Бех.