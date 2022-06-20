В Донецке с самого утра идут мощные обстрелы

Под огнем оказались жилые дома на Шахтерской площади

Время чтения: 43 Секунд

Сегодня утром, 20 июня, в оккупированном украинском Донецке наряды падают в районе Шахтерской площади и возле ТЦ «Донецк Сити». Под огнем оказались Киевский и Ворошиловский районы города. Об этом сообщают местные жители в соцсети, передает УРА-Информ.

Под огнем, как утверждают очевидцы, оказались жилые дома на Шахтерской площади.

«Киевский район — еще несколько прилетов в районе Донецкметрологии»

«Киевский район — сообщают, что сыпятся осколки по ул. Челюскинцев, напротив Донецк-Сити»

«Киевский район, снова ложится в районе котельной и террикона. Обстрел продолжается»

«Сообщалось о минимум трех прилетах в районе Шахтерской площади, в районе Сити за терриконом»

«Обстрел Киевского района Донецка продолжается. Прилеты каждые 2 минуты»

«Летят осколки по окнам по ул. Артема в районе Донецкметрологии»

«Киевский район, район ДонУГИ — серия + со свистом. Ориентировочно — снова падает в районе водоканала», – отмечают дончане в Сети.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбили атаку российских оккупантов в районе поселка Тошковка.