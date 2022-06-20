Происшествия

Пушилин постарался оправдаться: заявил, что «армия ДНР» «борется» с обстрелами Донецка

Пушилин заявил, что прошлой ночью была задействована и авиация

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Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что ночью на территории оккупированного Донецка, а также прилегающим территориям, была задействована и авиация, и другие инструменты по недопущению «обстрелов городов республики». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.

«Я уже имел возможность послушать доклад наших военных: есть понимание, что они уже сделали. Мы знаем, что происходило прошлой ночью что задействована была и авиация, были задействованы и другие инструменты по недопущению того, что в последние дни происходило с городом Донецком и с другими населенными пунктами республики, которые подвергались террору», – заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что военные россии за минувшие выходные сосредоточили наземные, а также тактические воздушные операции на центральному сектору украинского Донбасса.

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