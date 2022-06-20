Происшествия

Мэр Мариуполя рассказал, сколько местных жителей погибло во время вторжения РФ

Цифры просто поражают.

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Более 20 тысяч жителей Мариуполя погибло по время вторжения в город российских оккупантов. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

В эфире одного их украинских телеканалов Бойченко рассказал, что в результате осады и штурма Мариуполя российскими войсками погибло как минимум 22 тысячи мирных жителей. При этом он отметил, что цифры от ООН более, чем десять раз занижены, пишет УРА-Информ.

“ООН очень аккуратно заявляет о количестве жертв – 1348, а на самом деле – более 22 тысяч жертв”, – подчеркнул Бойченко.

По его словам, эта ужасная цифра жертв среди горожан не является конечной.

Он также отметил, что Россия силой удерживает в городе – а фактически в плену и заложниках более 100 тысяч жителей.

При этом отмечалось, что в городе уже фиксировались случаи холеры, но никто этим не занимается.

Ранее мы сообщали, что в России уже готовятся принимать российских солдат, которые заразятся холерой в Мариуполе.

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