Гиркин прокомментировал потерю еще одного корабля РФ: он был уникален

Российский военный рассказал об очередной потере Черноморского флота РФ.

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Ситуация с потоплением корабля буксира-спасателя “Василий Бех” является удивительной. Такое заявление сделал бывший министр обороны ДНР» Игорь Гиркин.

Он не удивляется тому, что Украина сумела потопить этот корабль, а тому, почему он оказался в этом месте. Гиркин прочитал об характеристиках “Василия Беха” и назвал этот корабль уникальным. Он считает, что этот корабль не должен был появляться в зоне уверенного поражения противокорабельных ракет, пишет УРА-Информ.

“В данном случае у меня возник вопрос: “У нас что, уже обычных транспортов не хватает, чтобы гонять на доставку грузов в зоне уверенного поражения противокорабельных ракет противника уникальное для нашего военного флота спасательное судно, специально построенное и оборудованное для глубоководных спасательных и исследовательских работ?”. Вопрос риторический…” – написал Гиркин на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее мы сообщали, что Россия отправила еще один корабль с ракетами в Черное море.