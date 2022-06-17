ВСУ нанесли удар по еще одному российскому кораблю

На этот раз был поражен буксир Василий Бех.

Время чтения: 41 Секунд

Украинские военные утром 17 июня подарили украинцам новую приятную новость. Был поражен еще один российский корабль.

У Военно-морских силах Украины сообщили о том, что украинским военным удалось нанести поражение буксиру “Василий Бех”, который на своем борту имел ЗРК “ТОР”, пишет УРА-Информ.

“В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота “василий бех”, во время транспортировки им на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота”, – отмечают в ВМС.

Интересно, что не спас от атаки украинских военных “Василия Беха” даже зенитно-ракетный комплекс “ТОР”, который находился на корабле.

Отметим, что это судно построили на Астраханском судостроительном заводе. Сам буксир “Василий Бех” имеет водоизмещение 1605 тонн. А стал частью черноморского флота в 2017 году.

Ранее украинские военные потопили флагман Черноморского флота крейсер “Москва”.

Ранее мы сообщали, что Лавров уже заявил, что РФ не вторгалась в Украину.