Украинский генерал рассказал, когда в стране закончатся активные боевые действия: подробности

По словам экс-командующего обороной Николаева генерал-лейтенанта Дмитрия Марченко, противостояние и активный конфликт в Украине могут завершиться к концу лета, если украинская армия получит все необходимое вооружение от западных союзников.

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Об этой информации генерал сообщил в интервью «Крым.Реалии», передает «УРА-Информ».

По его словам, активная война точно закончится не скоро, но если Украина обзаведется всем необходимым вооружением, противостояние может завершиться к концу лета.

«Мы теряем время, чтобы копать где-то, да, это займет больше времени. Мне это никогда не приходило в голову здесь. Я никогда не думал, что мы будем против такого количества солдат, которые были в Николаеве. Если бы я, если честно, мы свято верил, что нас закроют в котле и мы будем там воевать, вот видите, сработало», — сказал Марченко.

Генерал считает, что российская армия «просто обязана это сделать, у нас есть темп и воля», просто ей нужно нужное количество оружия.

Напомним, названа цель №1 для ВСУ: Марченко раскрыл, по какому объекту хотят ударить военные Украины.