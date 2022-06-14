Вблизи Украины была замечена техника НАТО: СМИ рассказали, что произошло

Украинскими спецслужбами было замечено, что Североатлантический Альянс снова активизировался. Как минимум, были замечены 6 разведывательных суден НАТО вблизи акватории Черного моря.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Вблизи Черного моря были зафиксированы сразу 6 самолетов НАТО для разведки. Неясна точная цель разведки. Однако в последний раз подобная активность в данном направлении привела к тому, что крейсер «Москва» оказался на дне», – сказано в сообщении.

В Альянсе так же никаких заявлений насчет вышеупомянутого не делали. Возможно, причина этому банально проста – конспирация. Впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что по неподтвержденным данным командование НАТО помогает Украинскому государству справляться с российской агрессией.

При этом некоторые члены Альянса даже на официальном уровне помогают Киеву. Особенно выделились такие страны, как Польша, Франция, Америка и Италия.

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