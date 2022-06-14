Происшествия

Вблизи Украины была замечена техника НАТО: СМИ рассказали, что произошло

Украинскими спецслужбами было замечено, что Североатлантический Альянс снова активизировался. Как минимум, были замечены 6 разведывательных суден НАТО вблизи акватории Черного моря.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Вблизи Черного моря были зафиксированы сразу 6 самолетов НАТО для разведки. Неясна точная цель разведки. Однако в последний раз подобная активность в данном направлении привела к тому, что крейсер «Москва» оказался на дне», – сказано в сообщении.

В Альянсе так же никаких заявлений насчет вышеупомянутого не делали. Возможно, причина этому банально проста – конспирация. Впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что по неподтвержденным данным командование НАТО помогает Украинскому государству справляться с российской агрессией.

При этом некоторые члены Альянса даже на официальном уровне помогают Киеву. Особенно выделились такие страны, как Польша, Франция, Америка и Италия.

Напомним, священники РФ благословляют солдат на убийства: ВСУ опубликовали возмутительный пост.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Брянской области РФ снова взрыв на военной базе (ВИДЕО)

В телеграм каналах публикуют различные видео взрывов.

ВСУ мощно разгромили кадыровцев на Донбассе: СМИ сообщили о деталях успешной операции

Украинские войска атаковали командный пункт Кадырова в городе Рубежное.

Священники РФ благословляют солдат на убийства: ВСУ опубликовали возмутительный пост

К сожалению, священная конфессия, которая должна быть вне политики, в России продолжает отличаться возмутительными поступками. На сей раз представители Московского патриархата решили благословлять сепаратистов и оккупантов на убийства украинских граждан и ВСУ.

Эксперт рассказал, когда российская армия перейдет к позиционной войне в Украине

Олег Жданов высказал свое мнение по этому поводу.

РФ начала угрожать Польше ядерным ударом: СМИ раскрыли, что сказала Захарова

Российская Федерация снова ведет себя возмутительным образом. Не так давно ее представители начали всерьез угрожать европейским партнерам ядерным ударом из-за их отношения к Украинскому государству.

В РФ назвали новую дату захвата Северодонецка

Уже в третий раз переносят эту дату.