Происшествия

В Брянской области РФ снова взрыв на военной базе (ВИДЕО)

В телеграм каналах публикуют различные видео взрывов.

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В российских Клинцах Брянской области снова были зафиксированы взрывы. Сегодня утром, 14 июня, местные жители в социальных сетях начали публиковать видео с дымом из военной части.

Местные паблики пишут о том, что взрыв были возле воинской части города. Поступает информация, что почти по всему городу пропала вода и свет. Сразу после взрыва в воздухе летали вертолеты, позже появилась информация о том, что это российская авиация, пишет УРА-Информ.

“Поступает информация, что почти по всему городу пропала вода и свет. Сильный взрыв в районе Ардони! Идет дым пахнет даже дома! Сейчас летают самолеты”, – пишет один из местных пабликов.

“Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть , у одной женщины , которая находились в этот момент у себя во дворе , оторвало ногу. У большинства повылетали окна”, – отмечают телеграм каналы.

На данный момент проверить эту информацию очень тяжело, так как ее распространяют российские СМИ.

Ранее мы сообщали, что ВСУ приблизились к Херсону очень близко.

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