Священники РФ благословляют солдат на убийства: ВСУ опубликовали возмутительный пост

К сожалению, священная конфессия, которая должна быть вне политики, в России продолжает отличаться возмутительными поступками. На сей раз представители Московского патриархата решили благословлять сепаратистов и оккупантов на убийства украинских граждан и ВСУ.

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Об этой информации сообщил полковник вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Московские попы и дальше продолжают благословлять орков на убийства украинцев. Но среди украинцев тоже задают вопросы, мол, зачем вы разжигаете. Все по похожему сценарию», – коротко написал военный.

Известно, что случай произошел в одной из сепаратистских частей ОРДО, где, как правило расположены боевики «ДНР», а также представители ВС РФ. На этом фоне, к сожалению, неизвестны подробности о том, как именно призывал убивать украинцев священник, и какие проповеди им давал.

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