Происшествия

Ситуация в Северодонецке: последние данные

Украинские военные все еще контролируют часть города.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в городе Северодонецк. Там очень критическое состояние.

Он отметил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась. Число обстрелов Северодонецка и Лисичанская увеличилось в десятки раз. Русские ровняют города с землей. Во время контрнаступления была отбита половина города, сейчас украинские военные удерживают позиции в промзоне, пишет УРА-Информ.

Также он добавил, что в Луганской области много городов с ситуацией, сравнимой с Мариуполем: Счастье, Попасная, Рубежное. Оккупанты обстреляли пекарню в Лисичанске, которая выпекала хлеб для местных жителей, а также спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 кв. метров.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Ранее мы сообщали, что РФ возобновила наступление в одном из направлений.

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