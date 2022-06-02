Стали известны новы подробности ракетного удара по Львовской области первого июня

Максим Козицкий рассказа о новых деталях обстрела.

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Сегодня, второго июня, стали известны новые подробности ракетного обстрела Львовской области. Вчера регион был в очередной раз обстрелян оккупантами.

Подробности ночных ракетных ударов по Львовщине рассказал глава ОВА Максим Козицкий. Он сообщил, что вчера ночью в период с 22:45 по 22:55 ракетные удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах, пишет УРА-Информ.

Он рассказал, что ракеты запускали из акватории Черного моря.

“Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются. Специалисты “Львовской железной дороги” работают над возобновлением сообщения. Есть пять раненых (3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском)”, – рассказал он.

Также по его словам, четыре человека в состоянии средней тяжести. Они находятся в больницах области. Погибших нет.

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