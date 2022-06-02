Россияне снова обстреляли Львовскую область: все что известно на утро 2 июня

Вечер первого июня в западной Украине снова был неспокойным.

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Вечер первого июня снова был неспокойным на Западе Украины. После нескольких дней без сирен вчера жители этой части страны снова находились в напряжении, а во Львовской области были слышны взрывы.

Ближе к ночи информацию о взрывах подтвердил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он на своей странице в одной из социальных сетей написал о том, что прилет был зафиксирован в Стрыйском районе области пишет УРА-Информ.

“Имеем уточненную информацию о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек”, – отметил он, добавив, что больше информации станет известно уже второго июня, но пока новых данных по этому поводу нет.

В свою очередь Укрзализныци сообщили, что российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге.

“И на всякий случай уточняю: информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности”, – отметил председатель правления “УЗ” Александр Камышин.

Ранее мы сообщали, что в Лимане уничтожили около 50 кадыровцев.