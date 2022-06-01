Происшествия

В Украине с начала войны погибли уже 32 журналиста

На этой неделе был убит французский репортер BMF TV Фредерик Леклерк-Имхофф

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С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, там уже погибли 32 журналиста, сообщает в среду Sky News со ссылкой на расчеты украинского парламента.

Sky News напоминает, что на этой неделе был убит французский репортер BMF TV Фредерик Леклерк-Имхофф, получивший ранение шрапнелью во время репортажа об операции по эвакуации под Северодонецком в Луганской области на востоке Украины. По данным местных властей, грузовик был обстрелян русскими, пишет УРА-Информ.

Ранее в Украине, погибли в т.ч. французско-ирландский оператор Fox News Пьер Закшевски, оператор LIVE TV Евэн Сакун, фотограф Максим Левин, бывший корреспондент New York Times Брент Рено, журналист Александр Кувшинов и Оксан Баулин, корреспондент The Insider.

Ранее мы сообщали, что Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией.

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