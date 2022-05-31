Происшествия

Россияне воруют украинских детей: стало известно их количество

Андрющенко уточнил, что сироты содержатся в Спортивно-здоровом комплексе «Ромашка»

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В Кремле было принято решение вывозит украинских детей в Ростовскую область для предоставления им гражданства РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, передает УРА-Информ.

«Всего сейчас россияне здесь держат 540 детей-сирот из Донецкой области, из которых 267 с территории Волновахи (включая район) и Мариуполя (включая район)», – отметил советник мэра.

Детей, которые были доставлены на территорию РФ, готовят для упрощенной процедуры предоставления гражданства.

«Самое отвратительное (если такое может быть), что этот процесс курирует непосредственно уполномоченная по делам детей при президенте России Мария Львова-Белова. Какая собственно и была инициатором упрощения» предоставления гражданства детям — сиротам Украины», – добавил Андрущенко.

Ранее сообщалось, что разведчики ДШВ ВС Украины своими усилиями уничтожили инженерное подразделение оккупационных войск российской федерации, в результате чего противник понес потери в живой силе и технике. 

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