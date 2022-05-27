Происшествия

Поставки оружия и продовольствия на Азовсталь: было семь таких миссий

Кирилл Буданов рассказал подробности.

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Было выполнено семь авиавылетов с доставкой вооружения и продовольствия на осажденный российскими войсками завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник украинской военной разведки (ГУР) бригадный генерал Кирилл Буданов.

В  интервью порталу The War Zone он рассказал, что всего в вылетах участвовало 16 вертолетов Ми-8, два из которых российским силам удалось сбить, пишет УРА-Информ.

На «Азовсталь», которая была последней точкой украинского сопротивления в Мариуполе, кроме оружия, боеприпасов и продовольствия, были доставлены медикаменты и 72 бойца полка «Азов», сообщил Буданов.

Глава военной разведки не сообщил, сколько людей было убито во время этих миссий и когда они произошли. Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью, посвященном третьей годовщине вступления в должность, что во время них погибло “большое количество летчиков”.

– Все поставки прошли успешно, – подчеркнул Буданов. Однако он сообщил, что в ходе 5-го и 7-го вылетов российские силы сбили два украинских вертолета, а также третий, вылетевший им на помощь.

Ранее мы сообщали, что в СНБО предрекли очень тяжелые недели боев в Украине.

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