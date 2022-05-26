Происшествия

Сдача «Азовстали» была неизбежна – бывший замглавы британской военной разведки

Пол Риммер высказал свое мнение.

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Решение о прекращении защиты завода «Азовсталь» было для украинских властей тяжелым, но неизбежным, потому что помочь его защитникам было некому. Такое мнение высказал проф. Пол Риммер, бывший заместитель начальника британской военной разведки.

«Мы недостаточно знаем о том, что на самом деле происходило внутри «Азовстали», но ясно, что ее защитники были полностью окружены и обеспечить их каким-либо снабжением было невозможно или почти невозможно. Так что ситуация была такова, что они либо сдавались, либо находились там сражаться насмерть», — отмечает Риммер, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Он поясняет, что в ситуации, когда целые заводы были окружены, можно было лишь попытаться передать им что-то в очень небольших масштабах, но не было никаких шансов на большее подкрепление, обеспечение продовольствием или боеприпасами или эвакуацию защитников.

«Должно быть, это было трудное решение для украинских властей, которые поняли, что Россия захочет использовать защитников «Азовстали» в пропагандистских целях. Можно предположить, что Россия захочет привести некоторых из них, особенно из батальона «Азов», в судебный процесс, трактуя его как реванш за то, что Украина начала судить российских солдат за их военные преступления. Но, несмотря ни на что, Владимир Зеленский решил, что лучше, чтобы герои были живы, чем мертвы”, – говорит эксперт.

Риммер подчеркивает, что защитники «Азовстали» сделали максимально возможное, то есть помешали русским быстро захватить Мариуполь, сковав их войска гораздо дольше, чем кто-либо мог ожидать.

Ранее мы сообщали, что военные РФ шокированы войной в Украине.

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