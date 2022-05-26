Происшествия

Россия готовит провокацию у острова Змеиный в Черном море

Хотят снова обвинить Украину в возможном обстреле.

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Россия готовит провокацию у острова Змеиный в Черном море; хочет расстрелять гражданские суда у побережья Украины или другой страны с захваченного украинского корабля. Об этом сообщает украинское оперативное командование Юг.

“Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный решистами в Бердянске в начале вторжения. По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона”, – отметили там, пишет УРА-Информ.

Оперативное командование «Юг» подозревает, что Россия, вероятно, хочет использовать корабль для обстрела иностранного торгового судна под украинским флагом, возможно, на территории Украины или другой страны на побережье Черного моря.

По мнению украинской разведки, остров Змеиный имеет стратегическое значение, и российские силы хотят использовать его для контроля над всей северо-западной частью Черного моря. Остров оккупирован российскими войсками, но украинская сторона предпринимала попытки его вернуть.

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