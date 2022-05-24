Происшествия

На Путина совершили покушение: Буданов рассказал, кто это сделал

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что глава Кремля Владимир Путин не так давно стал свидетелем покушения на себя. Затеяла подобное одна группа людей, которая проживает на территории Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что покушение на лидера Российской Федерации произошло спустя какое-то время после начала так называемой «спецоперации». Что примечательно, событие вообще не получило большой огласки, хотя лица из внутренних органов РФ должны об этом знать куда больше, чем лица из официальных министерств Украины.

«На Путина совершали покушение два месяца назад. Делали это люди по «кавказской линии». Характер публичности инцидент не приобрел. Огласки никакой не было. Покушение оказалось, конечно же, неудачным», – заключил Буданов.

О других подобных происшествиях в данный момент тоже неизвестно. Впрочем, многие люди не только в Украине, но и в России желают Путину не самых радостных перспектив.

Напомним, Арестович раскрыл, что Кремль будет преподносить россиянам как «победу» в Украине: детали заявления.

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