Крушение Боинга со 132 людьми на борту: шокирующие выводы СМИ

Катастрофа произошла 21 марта этого года

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Полетные данные показывают, что кто-то в кабине умышленно разбил Boeing 737-800 China Eastern, на борту которого находилось 132 человека. Катастрофа произошла 21 марта этого года.

«Самолет сделал то, что ему сказал кто-то в кабине», — цитирует Wall Street Journal источник, знакомый с предварительной оценкой не полностью подтвержденных доказательств американских официальных лиц. Он напоминает, что Боинг 737-800 летел на большой высоте, когда вдруг начал снижаться почти вертикально и упал, пишет УРА-Информ.

«Управление гражданской авиации Китая (CAAC), экипаж и авиадиспетчеры не сигнализировали о чем-либо необычном до того, как самолет снизился», — сообщает WSJ.

По словам информатора газеты, есть вероятность, что кто-то мог взломать кабину и умышленно вызвать катастрофу, но China Eastern считает это маловероятным. Власти Пекина до сих пор не сообщали о каких-либо механических проблемах или проблемах с управлением полетом. Разбившаяся модель Боинга имеет один из лучших показателей безопасности в коммерческой авиации.

Напомним, что на борту самолета находились 123 пассажира и девять членов экипажа.