В Украине погиб еще один российский полковник: он продержался всего месяц

Очередные потери среди высокопоставленных россиян.

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Еще один российский полковник был убит в Украине. Денис Козлов погиб при неудачной попытке форсировать реку Донец на востоке Украины. Всего месяцем ранее 40-летний Козлов заменил другого убитого командира.

По словам главы властей Луганской области, при попытке форсировать реку россияне потеряли более 1000 военнослужащих и около 100 единиц техники, пишет УРА-Информ.

Вооруженные силы Украины предотвратили форсирование российскими войсками реки Донец в Донбассе на востоке страны. При попытке форсирования западнее Северодонецка российские войска были обстреляны украинцами. Россиянепотеряли значительное количество техники, в том числе понтонный мост.

Один из убитых — полковник Денис Козлов. Он 42-й российский полковник, убитый ВСУ. 40-летний Козлов в течение месяца командовал 12-й отдельной гвардейской Калининградско-Городзицкой Краснознамённой инженерной бригадой. Он сменил полковника Сергея Порочню, погибшего в Украине 14 марта.

Козлов был посмертно награжден российскими властями орденом Мужества и похоронен в своем родном городе Муроме Владимирской области.

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