Происшествия

Российские оккупанты уничтожили синагогу в Мариуполе: СМИ опубликовали возмутительные кадры

Военные силы РФ в очередной раз продемонстрировали вопиющий акт невежества. Очевидцы увидели, что русские уничтожили здание «старой синагоги», которая являлась местной достопримечательностью для евреев и любителей истории.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Первый Криворожский», передает «УРА-Информ».

«В Мариуполе рашисты-освободители разрушили здание «старой синагоги» наряду с помещением центра, где собиралась община», – коротко подметили в сообщении.

К сожалению, неизвестно, почему ВС РФ решили уничтожить именно это здание, которое не являлось объектом военной инфраструктуры. В цосетях же начали придумывать разные версии. Многие сходятся на том, что русские попросту повторяют акты вандализма времен Третьего рейха, когда нацисты так же уничтожали еврейские достопримечательности наряду с представителями других национальностей.

Тем не менее, есть версия, что ракета туда попала совершенно случайно, как это иногда бывает в целом ряде городов Украины.

Напомним, в США начали говорить о введении своих сил в Украину: Пинкус спрогнозировал, чем это закончится.

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