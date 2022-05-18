Стрелков анонсировал наступление ВСУ на Донбасс: экс-боевик сказал, чего ждать РФ

Один из самых известных сепаратистов и российских боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил о том, что Российская Федерация терпит крупное поражение на фронте. Более того, он сказал, что в скором времени силы ВСУ будут пробивать места скопления солдат РФ.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Гиркин отметил, что «вторая фаза» войны Кремля с Украиной обернулась полным провалом. В этом плане он сослался на тот факт, что ВСУ на определенных направлениях по Харькову уже дошли до границы с Россией. Он не исключает, что группировка Российской Федерации в Харьковской области и вовсе скоро будет разбита.

«Не смогли силы России разбить Донецкую группировку ВСУ. Не удалось. Не освободили ни одного крупного населенного пункта. Но дальше – еще хуже. Будет контрнаступление армии Украины, ведь уже сейчас накапливаются силы», – сообщил Гиркин.

Напомним, Зеленский назначил нового командующего на пост главы ТРО Украины: кто он, и чем известен.