Ракетный удар по Черниговщине: есть погибшие и много раненых

Россияне продолжают обстреливать Украину.

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Сегодня, утром 17 мая, российская армия нанесла ракетный удар по Черниговской области. Сообщается о жертвах и раненых.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время своего обращения отметил, что ракетный удар был нанесен по поселку Десна в Черниговской области, пишет УРА-Информ.

“Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых”, – сказал Чаус.

В тоже время он не назвал точное число погибшых и раненых.

Он подчеркнул, что “война не ушла с Черниговщины”, поэтому призвал быть бдительными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Отметим, что поселок Десна расположен близко к границе Киевской области. Также там расположен учебный центр Вооруженных сил Украины “Десна”.

Ранее мы сообщали, что россияне снова нанесли ракетный удар возле границы с Польшей.