Беларусь размещает спецназ вдоль границы с Украиной – британская разведка

Присутствие белорусских сил вблизи границы, вероятно, вызовет необходимость содержания там украинских войск

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После учений, проведенных белорусскими войсками в последние дни, было объявлено о развертывании белорусских сил специальных операций вдоль границы с Украиной, сообщила в понедельник британская разведка.

Помимо размещения этих элитных войск, белорусские власти также объявили о размещении подразделений ПВО, ракет и артиллерии на полигонах на западе страны, пишет УРА-Информ.

Присутствие белорусских сил вблизи границы, вероятно, вызовет необходимость содержания там украинских войск, которые не смогут поддерживать действия на Донбассе против российских войск.

Вопреки прежним предположениям, белорусские силы пока не принимали непосредственного участия в российско-украинской войне, напоминает британская разведка. Однако территория Беларуси использовалась как отправная точка для нападения России на Киев и Чернигов в начале войны. Россия также наносила воздушные и ракетные удары по Украине с территории Белоруссии.

По данным британской разведки, белорусский лидер Александр Лукашенко, вероятно, пытается балансировать между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого участия собственной армии и риска западных санкций, а также страхом украинского возмездия и возможным недовольством в ряды белорусской армии.

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