Российские террористы угрожают семьям защитников «Азовстали»

Захватчики атакуют не только защитников на «Азовстали», но и их семьи

Время чтения: 26 Секунд

Российские оккупанты угрожают семьям защитников, которые сейчас находятся на «Азовстали». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Мариуполь. „Азовсталь“. Атаки с неба, земли и попытки продвинуться по суше. Циничность врага нарастает», – отмечает с Андрющенко.

Российские террористы уже атакуют не только защитников Украины на «Азовстали», но и их семьи.

«Вчера оккупанты обнародовали в соцсетях личные контакты (телефоны, профили) родных наших защитников», – добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что военные РФ, которые вторглись на территории суверенной Украины, готовятся к наступлению на нескольких направлениях сразу.