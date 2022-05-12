Взрыв на пороховом складе в России: снова кто-то покурил не в том месте?

Очередной взрыв на военном складе в Российской Федерации.

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На складе боеприпасов в Хабаровском крае произошел взрыв. По данным местных СМИ, погиб один человек, семеро ранены. По предварительной информации, причиной взрыва стало «неосторожное обращение со взрывчаткой».

В последние недели в России произошла серия взрывов. По версии российской пропаганды, за ними стоят «украинские диверсанты», пишет УРА-Информ.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в региональных экстренных службах, в воинской части произошел взрыв пороха. В результате взрыва возник пожар, огонь удалось локализовать.

«По предварительной информации, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение со взрывчаткой», — сообщает ТАСС.

В ведомстве добавляют, что точные причины взрыва будут установлены в ходе расследования. По данным СМИ, в результате взрыва один человек погиб, семеро получили ранения, двое из них имеют тяжелые ожоги.

За последние недели в России произошла серия взрывов и пожаров. В конце апреля загорелся склад боеприпасов под Белгородом — городом на границе с Украиной.

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