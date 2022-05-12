Происшествия

Взрыв на пороховом складе в России: снова кто-то покурил не в том месте?

Очередной взрыв на военном складе в Российской Федерации.

Время чтения: 47 Секунд

На складе боеприпасов в Хабаровском крае произошел взрыв. По данным местных СМИ, погиб один человек, семеро ранены. По предварительной информации, причиной взрыва стало «неосторожное обращение со взрывчаткой».

В последние недели в России произошла серия взрывов. По версии российской пропаганды, за ними стоят «украинские диверсанты», пишет УРА-Информ.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в региональных экстренных службах, в воинской части произошел взрыв пороха. В результате взрыва возник пожар, огонь удалось локализовать.

«По предварительной информации, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение со взрывчаткой», — сообщает ТАСС.

В ведомстве добавляют, что точные причины взрыва будут установлены в ходе расследования. По данным СМИ, в результате взрыва один человек погиб, семеро получили ранения, двое из них имеют тяжелые ожоги.

За последние недели в России произошла серия взрывов и пожаров. В конце апреля загорелся склад боеприпасов под Белгородом — городом на границе с Украиной.

Ранее мы сообщали, что на оккупированной части Запорожской области РФ начали выдавать новые номера для машин.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Белгородской области слышали взрывы и авиацию: ВСУ сообщили, что происходит

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, что ночью 11 мая на территории одного из регионов РФ начало происходить неожиданное. Люди слышали какие-то взрывы, звуки стрельбы, а также авиацию.

Ночь в российском Белгороде снова прошла неспокойно: были слышны “хлопки” (ВИДЕО)

Российские города также привыкают жить в военное время.

У оккупантов РФ в Украине началась паника: СМИ выяснили, что они увидели в небе

Не так давно волонтеры из сообщества InformNapalm выложили аудио переговоров ВС РФ, которые были в шоке из-за ситуации в небе. Они увидели вполне обычный беспилотник «Байрактар», однако были свои нюансы.

Порошенко сказал, что думает о смерти Кравчука: экс-президент сказал важные слова

Недавно Украину как и немало людей за пределами нашей страны всколыхнула печальная новость о смерти первого президента Украинского государства Леонида Кравчука. Не умолчал о нем и пятый глава государства по имени Петр Порошенко.

В российском Белгороде ждут террористической атаки: заявление губернатора

В городе и области ввели “желтый” уровень террористической угрозы.

Оккупанты начали отступать из Харьковской области: Долгов своеобразно отреагировал

Печально известный коллаборант из Харькова Константин Долгов, поддержавший ВС РФ еще в 2014 году, выразил ноту возмущения из-за печальных результатов оккупантов под Харьковом. Более того, он даже заговорил о новом, возможном жесте «доброй воли» РФ.