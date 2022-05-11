Происшествия

В российском Белгороде ждут террористической атаки: заявление губернатора

В городе и области ввели “желтый” уровень террористической угрозы.

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Похоже, что в российском Белгороде и области вполне вероятны террористические атаки. Такого мнение придерживаются в руководстве области.

Так губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм канале сообщил, что в регионе вводят “желтый” уровень террористической угрозы. На данный момент этот уровень вводят до 25 мая, пишет УРА-Информ.

“До 25 мая на территории Белгородской области действует “желтый” уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан”, – написал он.

Отметим, что в Белгородской области в последнее время происходят весьма странные события. Горят склады с оружием, нефтебазы и другие военные объекты. Так, например, первого мая произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

По словам Гудкова, якобы также Украина обстреливает со своей территории приграничные население пункты области.

Ранее мы сообщали, что в России бунт губернаторов, они массово начали уходить в отставку.

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