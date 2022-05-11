Порошенко сказал, что думает о смерти Кравчука: экс-президент сказал важные слова

Недавно Украину как и немало людей за пределами нашей страны всколыхнула печальная новость о смерти первого президента Украинского государства Леонида Кравчука. Не умолчал о нем и пятый глава государства по имени Петр Порошенко.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«История не знает условных способов. Но даже у этого правила есть исключения. Сознательный переход Кравчука на государственные позиции – это сыграло не последнюю роль в том, чтобы была провозглашена Независимость нашей страны. Свою власть он использовал умело для того, дабы достичь этой цели», – сказал в начале Порошенко.

В конце он добавил, что никто тогда (очевидно, в 1991 году) не ожидал, сколько Украине придется пройти ради свободы и защиты своего суверенитета.

«Ни единого сомнения нет, что Леонид Макарович ушел с верой в нашу победу. Так же нет сомнения в том, что мы победим и еще больше укрепим нашу страну», – заключил Порошенко.

Напомним, мы знаем, чего он хочет – Портников раскрыл, какие планы по Украине вынашивает Путин.