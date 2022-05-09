Армия РФ будет сокращать линию фронта: источник ОП раскрыл, что доложила разведка MI-6

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти получили сведения из Соединенных Штатов о том, что оккупационные войска могут снова изменить свою тактику. Вероятно, скоро будет сокращение линии фронта.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 передали данные по разведке Офису Президента, а также Генштабу. В них говорится о том, что армия Российской Федерации намерена сокращать фронтовую линию. Делаться это будет для освобождения войск, которые в будущем по задумке намерены наносить концентрированные удары по позициям Вооруженных сил Украины», – сказано в сообщении.

Затем же источник добавил, что РФ намерена трансформировать свои действия в Украинском государстве. Таким образом, Кремль готовится к затяжной войне с Киевом, которая, к сожалению, пока неизвестно, сколько ли еще продлится.

Напомним, президент Польши неоднозначно высказался об Украине: СМИ раскрыли, что это может означать.