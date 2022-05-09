Арестович жестко ответил на вопрос, почему в Херсоне не взорвали мосты перед наступлением России

Советник главы Офиса президента дал ответ на важный вопрос.

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Украинские власти и военные будут разбираться в том, почему Россия сумела так быстро захватить Херсон и Херсонскую область. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В интервью российскому оппозиционеру Марку Фейгину ему поставили вопрос о том, как не подготовили Херсон, Новую Каховку, почему не заминировали мосты и не подорвали их? Арестович ответил жестко по этой ситуации, пишет УРА-Информ.

“Ответ очень короткий: про***ли. Кто, чего и как, будем разбираться. Где некомпетентность, где предательство, это большой вопрос. Там разбираются и обязательно всем дадут оценки. И кадровые, и персональные и все на свете. А то меня начинает бесить Офис виноват во всем, а все остальные святые, герои и ни в чем не виноваты. А 360 тысяч чиновников между нами и землей, это кто вообще? А военное командование, к которому уже очень много вопросов, с киданием неподготовленной теробороны. Будем разбираться”, – заявил Арестович.

Ранее Арестович сказал, какой «подарок» ВС РФ хотят сделать Путину на 9 мая.