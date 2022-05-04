В Мариуполь прибыл пропагандист Соловьев: Пушилин сказал, что началось в городе

Главарь террористов из «ДНР» Денис Пушилин опубликовал пост, где представил кадры, а также свое мнение насчет посещения одного из самых активных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева. Ставленник РФ в Донбассе уверен, что Соловьев еще определенное количество раз посетит Мариуполь.

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Об этой информации сообщил Пушилин в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Побывали в Мариуполе вместе с Соловьевым. Посетили металлургический завод имени Ильича. Были и в торговом порту около моря. На улицах города пообщались с жителями. Несмотря на экипировку, Владимир Рудольфович был узнаваем. Люди просили автограф и фотографировались с ним», – сказал в начале Пушилин.

Следом он добавил, что, вероятно, это далеко не последняя поездка Соловьева на Донбасс. Однако в то же время известно, что на Азовстали еще остаются украинские защитники с мирным населением города, которые фактически демонстрируют свое отношение к так называемому «русскому миру».

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