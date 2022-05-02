Эвакуация в Запорожской области: ВСУ опубликовали новую информацию для граждан Украины

Как известно, обстановка в Запорожской области остается достаточно напряженной, поскольку российские оккупанты не только захватили определенную часть территории региона, но и постоянно пытаются продвинуться вглубь. В связи с таким раскладом дел официальное обращение записал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ВСУ Оперативный», передает «УРА-Информ»,

В самом начале Старух отметил, что, в первую очередь, обращается к людям, которые намерены эвакуироваться, тем самым спастись от наступления российского агрессора. По его словам, благодаря поддержке ООН и Красного Креста сегодня, 2 мая, был утвержден «зеленый коридор» в направлении «Мариуполь-Запорожье».

Так же он добавил, что колонны транспортных средств будут направляться через Бердянск, Токмак, а также Васильевку. В конце же Старух сообщил, что людям нужно выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта.

Как сообщалось ранее, Генштаб ВСУ принял новое решение по войне: инсайдер ОП сообщил важную информацию.