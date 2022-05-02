Происшествия

Эвакуация в Запорожской области: ВСУ опубликовали новую информацию для граждан Украины

Как известно, обстановка в Запорожской области остается достаточно напряженной, поскольку российские оккупанты не только захватили определенную часть территории региона, но и постоянно пытаются продвинуться вглубь. В связи с таким раскладом дел официальное обращение записал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «ВСУ Оперативный», передает «УРА-Информ»,

В самом начале Старух отметил, что, в первую очередь, обращается к людям, которые намерены эвакуироваться, тем самым спастись от наступления российского агрессора. По его словам, благодаря поддержке ООН и Красного Креста сегодня, 2 мая, был утвержден «зеленый коридор» в направлении «Мариуполь-Запорожье».

Так же он добавил, что колонны транспортных средств будут направляться через Бердянск, Токмак, а также Васильевку. В конце же Старух сообщил, что людям нужно выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта.

Как сообщалось ранее, Генштаб ВСУ принял новое решение по войне: инсайдер ОП сообщил важную информацию.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно об огромных потерях ВС РФ в Украине: СМИ выяснили, что творится в Ростове

Украинский представитель СМИ Роман Цимбалюк рассказал о том, что оккупационные силы Российской Федерации на территории нашей страны терпят поражение за поражением. По его словам, в связи со сложившейся ситуацией на территории Ростовской области уже были построены спецсооружения.

В Мариуполе началась эвакуация: что происходит в городе

Есть шанс, что мирные жители смогут покинуть город.

рф задействовала в Украине уже 65 % всех своих наземных войск

И это никак не помогает россиянам в войне с Украиной.

Ночью в Белгороде прогремело два сильных взрыва: был замечен истребитель (ВИДЕО)

На данный момент неизвестно, что именно произошло.

Россияне ударили ракетами по Запорожью: есть пострадавшие

Оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам.

Украинский генерал назвал новую проблему россиян: все, приплыли

Александр Петрулевич отметил, что у оккупантов заканчиваются летчики.