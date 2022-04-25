Происшествия

Оккупанты обстреляли Казатин и Жмеринку: есть жертвы и раненые

Последствия утреннего обстрела со стороны оккупантов.

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Стали известны новые подробности раненого обстрела украинских городов 25 апреля. Почти с 7:00 по всей Украине была воздушная тревога.

Ранее стало известно, что утром под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральных и западных областях. Об этом сообщил глава Укрзализныци, пишет УРА-Информ.

Теперь же появилась обновленная информация. В Винницкой области под ракетный обстрел оккупантов попали города Жмеринка и Казатин. При этом сообщается о жертвах. Детали рассказал председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

“Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами. Города Жмеринка и Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. Есть жертвы и раненые. Ведутся спасательные работы. На месте работают СБУ и полиция”, – заявил Борзов.

Напомним, что появилось предполагаемое видео момента взрыва и начала пожара в Брянске.

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