Происшествия

Обстрелы во Львове: есть погибшие

Появилась нова информация об обстрелах.

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Сегодня утром, 18 апреля, российские оккупанты атаковали ракетами Львов. Стало известно о погибших.

По информации Воздушного командования «Запад», сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. Объекты получили существенные повреждения. Такую информацию опубликовал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Также он добавил, что на данный момент известно о шести погибших, пишет УРА-Информ.

“В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок. Данные уточняются”, – написал он.

В тоже время депутат Львовского горсовета Андриан Гутник сообщил, что на блокпостах в Ивано-Франковской области видели, как они изменили направление в последний момент

“Известно, что в Ивано-Франковской области, когда долетали, скажет так, ракеты, они летели в одном направлении, и просто визуально потом на блокпостах видели, как они повернули в сторону Львова”, – рассказал депутат.

Ранее мы сообщали о четырех ракетных ударах по Львову.

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