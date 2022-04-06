Происшествия

Украинская армия продолжает наступать в Херсонской области: отбито три села

Хорошие новости с самого утра от ВСУ.

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Сегодня утром, шестого апреля, Генеральный штаб ВСУ опубликовал актуальную информацию по состоянию на 6:00 по поводу войны с россией. Есть и позитивные новости.

Так украинским военным удалось освободить от оккупантов три села в Херсонской области, которая оккупирована фактически с первых чисел марта. Украинские военные продолжают идти в наступление со стороны Кривого Рога и не только вытесняют противника от города, но и приближаются к Херсону, пишет УРА-Информ.

Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Также ВСУ отмечают, что на Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Херсон россияне уже подготовили к сдаче.

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