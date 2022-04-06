Ситуация в регионах Украины на утро 6 апреля: взрывы и обстрелы

На Западе более спокойно, но взрывы были и во Львовской области.

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Война в Украине продолжается. Стало известно о ситуации в регионах по состоянию на утро шестого апреля.

Так относительно спокойно прошла ночь на Закарпатье, в Ровно, Луцке, Кировограде, Полтаве, Чернигове, Тернополе, Буковине, Запорожье, Житомире, Черкассах, Николаеве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Одессе, Черновцах, пишет УРА-Информ.

В Харьковской области оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии отдельные районы города. С территории РФ произошел обстрел из тяжелой артиллерии одного из приграничных населенных пунктов в Сумском районе. В Херсонской области бои продолжаются на границах Николаевщины и Днепропетровщины.

Вчера вечером был нанесен по Львовщине. Предварительно в районе города Радехов жертв нет. В Винницкой области ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Казатин. Пострадавших также нет.

На Днепропетровщине россияне обстреляли из воздуха нефтебазу, она уничтожена. Жертв нет.

На Луганщине российская армия обстреляла жилые кварталы Рубежного, Лисичанская, Попасной, Северодонецка, Тошковки. В Донецкой области обстрелы продолжаются по всей линии фронта.

Ранее мы сообщали, украинская армия продолжает наступать в Херсонской области.