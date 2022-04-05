Уникальные кадры из Гостомеля после освобождения от оккупантов (ВИДЕО)

Ситуация очень похожа на Бучу, практически все уничтожено.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как на данный момент выглядит Гостомель после освобождения от российских оккупантов.
Ситуация напоминает другие освобожденные города, где российская армия насиловала, убивала и просто уничтожала украинцев, пишет УРА-Информ.
На видео, которое было сделано четвертого апреля, видно последствия длительной бомбардировки жилых кварталов города. Разрушена инфраструктура и сожжены машины.
Россияне четко понимали, что долго оккупировать его не получится, поэтому приняли решение его разрушать.
Гостомель был освобожден сразу после Ирпеня. Именно в первый день вторжения российская армия атаковала этот город и предприняла попытку высадить десант в местном аэропорту. Гостомель уже стал символом борьбы украинский защитников с российскими оккупантами.
Отметим, что часть жителей города просто вывезли в Беларусь для того, чтобы снять нужную пропагандистскую картинку.
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