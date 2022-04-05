Уникальные кадры из Гостомеля после освобождения от оккупантов (ВИДЕО)

Ситуация очень похожа на Бучу, практически все уничтожено.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как на данный момент выглядит Гостомель после освобождения от российских оккупантов.

Ситуация напоминает другие освобожденные города, где российская армия насиловала, убивала и просто уничтожала украинцев, пишет УРА-Информ.

На видео, которое было сделано четвертого апреля, видно последствия длительной бомбардировки жилых кварталов города. Разрушена инфраструктура и сожжены машины.

Россияне четко понимали, что долго оккупировать его не получится, поэтому приняли решение его разрушать.

Гостомель был освобожден сразу после Ирпеня. Именно в первый день вторжения российская армия атаковала этот город и предприняла попытку высадить десант в местном аэропорту. Гостомель уже стал символом борьбы украинский защитников с российскими оккупантами.

Отметим, что часть жителей города просто вывезли в Беларусь для того, чтобы снять нужную пропагандистскую картинку.

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