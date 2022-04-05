Это ключевой момент войны в Украине – эксперты

Россияне хотят захватить Славянск.
Битва за Славянск, который пытаются захватить русские войска, является ключевым моментом войны в Украине. Захват этого города даст русским возможность окружить украинские войска на Донбассе, говорится в опубликованном в понедельник отчете Института изучения войны США (ISW).
“Если войска вторжения, наступающие из Изюма овладеют Славянском, расположенным в 50 км к юго-востоку, они смогут попытаться соединить боевые действия в Рубежном Луганской области или двигаться в сторону Горловки и Донецка”, – отмечают эксперты, пишет УРА-Информ.
«Второй вариант позволил бы расширить окружение украинских войск. Если бы российские войска не захватили Славянск, они не смогли бы самостоятельно прорвать оборону Украины. Тогда кампания Москвы была направлена на взятие под контроль всей Луганской и Донецкой областей, скорее всего, закончится провалом», – констатируют аналитики вуза.
По мнению американского аналитического центра, прогресс, достигнутый российскими войсками на Донбассе, пока ограничен. У русских частей все больше проблем с моральным духом и снабжением. Не достигнута и ключевая цель на этом оперативном направлении — захват Мариуполя.
Ранее в НАТО назвали новую главную цель рф в Украине.
Average Rating