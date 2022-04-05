Это ключевой момент войны в Украине – эксперты

Россияне хотят захватить Славянск.

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Битва за Славянск, который пытаются захватить русские войска, является ключевым моментом войны в Украине. Захват этого города даст русским возможность окружить украинские войска на Донбассе, говорится в опубликованном в понедельник отчете Института изучения войны США (ISW).

“Если войска вторжения, наступающие из Изюма овладеют Славянском, расположенным в 50 км к юго-востоку, они смогут попытаться соединить боевые действия в Рубежном Луганской области или двигаться в сторону Горловки и Донецка”, – отмечают эксперты, пишет УРА-Информ.

«Второй вариант позволил бы расширить окружение украинских войск. Если бы российские войска не захватили Славянск, они не смогли бы самостоятельно прорвать оборону Украины. Тогда кампания Москвы была направлена ​​на взятие под контроль всей Луганской и Донецкой областей, скорее всего, закончится провалом», – констатируют аналитики вуза.

По мнению американского аналитического центра, прогресс, достигнутый российскими войсками на Донбассе, пока ограничен. У русских частей все больше проблем с моральным духом и снабжением. Не достигнута и ключевая цель на этом оперативном направлении — захват Мариуполя.

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