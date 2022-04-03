Происшествия

Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области по состоянию на 3 апреля

Обстрелы области продолжаются.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области по состоянию на третье апреля.

Он отметил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар из артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачев, пишет УРА-Информ.

По его словам, по области горячее всего в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага у Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы рф концентрируют в направлении Донбасса.

Также оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей общины без воды, более 40 тысяч – без света. Местные власти и коммунальщики активно работают над восстановлением.

В тоже время в Балаклее оккупанты выстрелили из российских танков в Центральную районную больницу. Здание частично повреждено, поэтому пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации. Сегодня планируется эвакуировать около 70 человек.

Ранее мы сообщали, что оккупанты атаковали Одессу.

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