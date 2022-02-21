Происшествия

Ночной обстрел Луганска: Российские войска ударили из тяжелого вооружения

Двадцатого февраля, в ночное время российские оккупанты обстреляли захваченный Луганск из тяжелого вооружения.

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Об этой информации сообщила Dialog, передает Ura-inform.

В воскресенье, около 21:00 российскими оккупационными войсками была проведена провокация, целью которой было в очередной раз обвинить вооружённые силы Украины в нарушении агрессии.
Наёмники, которые базировались районе н.п Лобачево ударили из тяжелого вооружения в направлении оккупированного Луганска. В штабе Операции Объединенных сил отметили, что боевики сами подрывают объекты инфраструктуры на временно неподконтрольных Украине территориях. А так же сообщается о хаотично ведущемся обстреле населенных пунктов, так как они не могут спровоцировать украинских военных открыть огонь по жилым районам.

Ночной обстрел Луганска удалось запечатлеть. И украинская сторона передаст доказательства международным наблюдателям.

Тем временем, экс- народным депутатом и блогером Бориславом Березой было показано сообщение от источника в оккупированном Донецке, который сообщил, что ночью наемники вели огонь из жилых районов города.

«Прикрываются мирными жителями. Тут это все видят и знают. Скорее всего, хотят, чтоб ВСУ им ответили и попали в  жилые дома», — пишут жители ОРДО.

Люди высказали свои опасения по поводу того, что в какой-то момент оккупантам надоест провоцировать ВСУ и они самостоятельно ударят по городу.

Напомним, ранее сообщалось, Войну на Донбассе может закончить только один человек: нардеп раскрыл, кто на это способен.

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