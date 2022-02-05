Рябошапка  спрогнозировал, чем завершится дело Трухина

Бывшим главой Офиса генерального прокурора Украины Русланом Рябошапкой был дан прогноз развития событий по делу народного депутата Александра Трухина.

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Об этой информации сообщил Glavcom, передает Ura-inform.

Он считает, перспективы качественного расследования дела «Трухина» достаточно сомнительными. Так же, по его мнению, у руководства правоохранительных органов нет явных намерений доведения резонансного ДТП с народным избранником до логического завершения.

Со слов Рябошапки, для результативного завершения данного дела, который бы устроил общественность, необходимы независимые правоохранительные органы. На данный момент, ни Генпрокурор, ни руководитель Госбюро расследований, ни министр внутренних дел не являются независимыми лицами.

Так же, отметил экс-генпрокурор, что нужно учитывать, что уже прошло 5 месяцев с момента инцидента. И за данный промежуток времени уже могли использовать все возможные и невозможные способы для уничтожения доказательств, которые бы указывали, виновен Трухин или нет.

Рябошапка, сделал добавление, что обществу в данном случае остается надеяться только на представителей СМИ, которым, возможно, удастся найти и обнародовать обстоятельства того резонансного ДТП и всего что происходило вокруг него.

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