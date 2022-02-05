Боевики в Павлополе атаковали школу и жилые дома￼

Незаконными военными формированиями (НВФ) в субботу, пятого февраля около полудня по киевскому времени была атакована территория посёлка Павлополь, который находится под Мариуполем.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Боевиками, с помощью беспилотника было сброшено четыре самодельных взрывных устройства на данный населённый пункт.

Как сообщил глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи, удар пришёлся на здание местной школы и частные дома, которые расположены по улице Молодёжной посёлка Павлополь. Так же он отметил, что пострадавших местных жителей в результате данной атаки нет.

«Два взрывных снаряда попали в недействующую школу, в результате чего была повреждена крыша. Ещё два снаряда упали рядом с частным домом, на нём повреждены несколько окон», — рассказал глава ВГА.



Так же известно, что на месте инцидента проводится работа следственно-оперативной группы полиции.

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