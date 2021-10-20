Общество Происшествия

Военные ВСУ показали уничтожение снайперской точки боевиков на Донбассе

Потери противника уточняются

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Подразделения вооруженных сил Украины уничтожили огневую точку снайперов незаконных вооруженных формирований на линии фронта на оккупированном украинском Донбассе. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает УРА-Информ.

«Однажды где-то в районе проведения ООС в одной из далеких галактик шла война между светлыми силами Эльфов и грязными и гадкими стадами Орков. Один их эпизодов этой фантастической войны предлагаем вам посмотреть… Если что, это не мы», — написали военные под видео.

Члены НВФ, как можно разглядеть по видео, обустроили снайперскую точку в жилом доме на линии фронта. Оттуда пророссийские боевики вели стрельбу по военным украинской армии. Украинские военные уничтожили снайперскую точку противника.

Ранее сообщалось, что пенсионер, который проживал в Куйбышевском районе оккупированного пророссийскими боевиками украинского Донецка пострадал на своем участке. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве. 

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