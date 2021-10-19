Родного брата застреленного мэра Павлова нашли мёртвым в Кривом Роге

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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Об этой информации сообщил Unian , передает Ura-inform.

Пресс-службой полиции Днепропетровско области была подтверждена информация о том что 18 октября во второй половине дня в своей квартире в Кривом Роге было обнаружено тело брата покойного мэра города Константина Павлова-Андрея.

По сообщениям местного блогера Алексея Таймурзина, Андрей Павлов был зависим от алкоголя и вероятнее всего, смерть наступила в результате запоя.

«Целый день мужчина сегодня себя очень плохо чувствовал, его рвало. Это подтверждается словами его друга. Криминальной картины не наблюдается»,- сообщает он.

Правоохранители Днепропетровской области поделились официальной информацией:

«18 октября полицией было получено сообщение о летальном исходе сорока двух летнего мужчины в квартире, которая находится в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительным данным, видимые признаки насильственной смрти на теле мужчины отсутствуют. Заявителем была предоставлена информация о том, что он получил от погибшего утром звонок с просьбой принести воды, так как с предыдущего дня ему было плохо. Когда тот приехал, то Павлов уже был мертв».

На данный момент на месте происшествия проводятся работа экспертами и следственно-оперативной группой. Тело погибшего отправлено для судебно-медицинской экспертизы..

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