Члены НВФ утверждают, что над Донецком заметили «Байрактеры» ВСУ

Украинский беспилотник якобы пролетает над ОРДО второй раз за неделю

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Члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированном украинском Донбассе сообщили, что над южным фронтом в зоне ООС якобы замечен беспилотник «Байрактер» украинской армии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на информацию членов НВФ в подконтрольных ОРДЛО пабликах.

Они сообщили, что БПЛА якобы летело в сторону оккупированного украинского Донецка.

«В 08:50 ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 ВВС Украины, взлетевший c авиабазы Николаев (Кульбакино). Работает у линии боевого соприкосновения на Донбассе, в районе Мариуполя, Донецка», — отмечают члены НВФ.

Украинский беспилотник, по словам пророссийских боевиков якобы пролетает над ОРДО второй раз за неделю. Они отмечают, что предыдущий полет был «зафиксирован» 28 сентября.

Ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе продолжает оставаться нестабильной. Боевики продолжаю обстреливать украинские позиции, при этом украинские военные в некоторых случаях вынуждены открывать огонь в ответ.