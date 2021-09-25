Покушение на Шефира: ФБР поможет Украине в расследовании

Покушение – дело рук профессионала

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К расследованию о нападения на первого помощника шестого главы украинского государства Сергея Шефира присоединились представители Федерального бюро расследований США. Об этом в эфире «Свободы слова Савика Шустера» рассказал замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает УРА-Информ.

«Чтобы ни у одного — не только жителя Украины, но и в наших иностранных партнеров — не возникало никаких сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы, безусловно, ответили согласием на любезное предложение американских партнеров, в частности ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс», — сообщил Енин.

Ранее сообщалось, что транспортное средство первого помощника шестого главы государства Сергея Шефира обстреляли с целью его убийства.