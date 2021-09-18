В Кривом Роге произошла трагедия на предприятии, погибли люди

Сегодня, в субботу 18 сентября в Долгинцевском районе города Кривой Рог на предприятии КП «Кривбассводоканал» случилась трагичное происшествие.

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Об этой информации сообщило Slovoidilo.UA , передает «Ura-inform».

Как выяснилось, трое рабочих коммунального предприятия, выполняя плановые работы, связанные с особой опасностью не убедились в собственной безопасности. Они не провели замеры газа в помещении, как этого требуется по технике безопасности и их затянуло в насос.

Прибывшими на место происшествия спасателями было установлено, что на глубине шести метров в конструкции находятся тела без признаков жизни.

Черезвычайникам удалось спуститься на дно отстойника и при помощи верёвок поднять тела погибших наверх. Личности погибших установлены, ними оказались трое сотрудников КП «Кривбассвожоканал»

Детали данной трагедии выясняют прибывшие на место трагедии правоохранительные органы, также возбуждено уголовное дело по данному факту.

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