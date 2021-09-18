Происшествия

В Кривом Роге произошла трагедия на предприятии, погибли люди

Сегодня, в субботу 18 сентября в Долгинцевском районе города Кривой Рог на предприятии КП «Кривбассводоканал» случилась трагичное происшествие.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщило Slovoidilo.UA  ,  передает «Ura-inform».

Как выяснилось, трое рабочих коммунального предприятия, выполняя плановые работы, связанные с особой опасностью  не убедились в собственной безопасности. Они не провели замеры газа в помещении, как этого требуется по технике безопасности  и их затянуло в насос.

Прибывшими на место происшествия  спасателями было установлено, что на глубине шести метров в конструкции  находятся тела без признаков жизни.

Черезвычайникам удалось спуститься на дно отстойника и при помощи верёвок поднять тела погибших наверх. Личности погибших установлены, ними оказались трое сотрудников КП «Кривбассвожоканал»

Детали данной трагедии выясняют прибывшие на место трагедии  правоохранительные органы, также возбуждено уголовное дело по данному факту.

Напомним, ранее сообщалось, Смертельный поход в Карпаты: полиция нашла осколки снаряда

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Смертельный поход в Карпаты: полиция нашла осколки снаряда

16 сентября травмированных переместили к подножию горы

Теракт в Днепре: погибли пресс-секретарь МЧС и общественный активист

Происшествие квалифицировано как терракт

НВФ продолжает обстрел на Донбассе: ВСУ отвечает на провокации

С начала сентября российские наемники массово обстреливали позиции украинских военных

На Донбассе стреляют: погиб украинский военный

Воин ВСУ получил ранения несовместимые с жизнью

В ОРДЛО под обстрел попала следственная группа СБУ

Все сотрудники СБУ остались живы

Землетрясение в Украине: в ГСЧС рассказали подробности

Подземный толчок был магнитудой 2,5

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap