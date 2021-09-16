Смертельный поход в Карпаты: полиция нашла осколки снаряда

16 сентября травмированных переместили к подножию горы

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Вчера вечером, 15 сентября на горе Кукол, что в Карпатах, во время отдыха группы из 12 туристов произошел взрыв неустановленного происхождения во время разжигания костра. В результате взрыва погибли два человека, также трое граждан страны были травмированы, один человек получил контузию. Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, передает УРА-Информ.

«На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костры. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, прогремел взрыв, в результате которого два человека, сидевшие у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети не пострадали», — сказано в сообщении.

Уже сегодня, 16 сентября, травмированных переместили к подножию горы, а также передали медицинской бригаде скорой помощи.

На месте взрыва пиротехники обнаружили выбоину, а также обломки металла с коррозией, которые очень напоминают обломки снаряда времен Первой и Второй Мировых войн.

Ранее сообщалось, что 15 сентября, около 9 часов утра в Днепре взорвался автомобиль. В результате происшествия погибли два человека, которые на момент взрыва находились в салоне транспортного средства.