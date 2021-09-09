Землетрясение в Украине: в ГСЧС рассказали подробности

Подземный толчок был магнитудой 2,5

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Вчера, восьмого сентября в 16:32 вблизи села Брестов Мукачевского района Закарпатской области спасателями было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ведомстве отметили, что подземный толчок был магнитудой 2,5.

«Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий», — добавили в ГСЧС.

Местные жители не обращались к сотрудникам ГСЧС из-за землетрясения.

Ранее сообщалось, что восьмого сентября, пророссийские боевики «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ на временно оккупированном Донбассе. В результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих.