Этот вопрос нужно решать уже сегодня, иначе будет большая проблема в ближайшем будущем.

Об этой информации сообщили сепаратискиеСМИ , передает «УРА Информ».

Время чтения: 38 Секунд

«На городских маршрутах столицы «ЛНР» катастрофически не хватает общественных транспортных средств, а особенно автобусов. Похоже, что Луганску может грозить транспортный коллапс» рассказал о проблеме глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

С его слов, ещё в прошлом году на линии выходило около 470 единиц транспорта, на данный момент не более 380 единиц. Главной причиной, по его мнению, служит изношенность автомобилей, ведь самая молодая «Газель» служит уже 12 лет.

Многие транспортные средства уже вышли из строя, а те что на ездят на маршрутах, нуждаются в ремонте. А с приходом военных действий ни один перевозчик не заводил речи о закупке нового подвижного состава.

Нужно срочно что-то предпринимать, иначе транспортного коллапса в городе не избежать, резюмировал Пилавов.

Напоминаем, дочь Пушилина «засветилась» в необычном месте: СМИ показали, на что решилась девушка